İzmit Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Bekar Orhan Kadayıf (46)kanser nedeniyle vefat etti. Orhan Kadayıf’ın cenazesi Selvili Mezarlığında toprağa verildi.