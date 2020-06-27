İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsmail Doğar’ın eşi Hayriye Doğar(93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Doğar’ın cenazesi Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi.