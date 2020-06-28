Gölcük Değirmendere Meekez Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Sebahattin Taşbay’ın eşi Ferdane Taşbay (95) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ferdane Taşbay’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi