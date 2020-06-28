İzmit Tepeköy Mahallesi Şimşekler Sokak adresinde ikamet eden Türk Telekom’dan emekli Şaban Doğru’nun eşi Güler Doğru (58) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Güler Doğru’nun cenazesi Hatipler Mezarlığında toprağa verildi.