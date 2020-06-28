İzmit Şirintepe Mahallesi Ay Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hakkı Çetintaş’ın eşi Nadide Çetintaş(66) kolon kanserinedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan Nadide Çetintaş’ın cenazesi Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.