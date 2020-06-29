İzmit Hacıhızır Mahallesi İbrahim Taşören Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hasan Kalemci’nin eşi Feride Kalemci(92) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Feride Kalemci’nin cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.