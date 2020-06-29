İzmit Turgut Mahallesi Ergüvan Sokak adresinde ikamet eden İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur Murat Telci(44) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Telci’nin cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.