İzmit Yenişehir Mahallesi Çilem Sokak adresinde ikamet eden emekli eczacı kalfası Reşat Erol(60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Reşat Erol’un cenazesi Hacımazlı Mezarlığında toprağa verildi.