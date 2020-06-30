Derince Çınarlı Mahallesi Eyüp Sultan Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Hüseyin Türkçakal’ın eşi Emine Türkçakal(54) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Türkçakal’ın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)