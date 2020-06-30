İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Ali Taban’ın eşi Huri Taban(87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Huri Taban’ın cenazesi Trabzon’un Araklı ilçesinde toprağa verildi.