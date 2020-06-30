İzmit Yenimahalle Erdil Sokak adresindeikamet eden inşaat ustası Recep Moğultay(58)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Recep Moğultay’ın cenazesi Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.