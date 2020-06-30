Derince Sırrıpaşa Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Hüseyin Tahtalı’nın eşi Seher Tahtalı(81) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Seher Tahtalı’nın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.