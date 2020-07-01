Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesinde ikamet eden emekli memur merhum Mehmet Soysal’ın eşi Nuran Soysal(87)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nuran Soysal’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.