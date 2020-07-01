Körfez Yeni Yalı Mahallesi Güney Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Sedat Açar(74)Parkinson hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sedat Açar’ın cenazesi Şemsettin Mezarlığında toprağa verildi.