İzmit Malta Mahallesi Övünç Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan işçi emeklisi merhum İdris Subaş’ın eşi Cemile Subaş(73)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Cemile Subaş’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.