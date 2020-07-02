İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi elektrik ustası Hüseyin Koyun(94)kalp yetmezliğinedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Koyun’un cenazesi Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.