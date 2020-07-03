İzmit Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi Esenevler Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Osman Şahin (65) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Osman Şahin’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.