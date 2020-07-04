İzmit Cedit Mahallesi Sıra Kavaklar Sokak adresinde ikamet eden DMO’da Atelye Şefi merhum Hüsnü Görsen’in eşi Lütfiye Görsen (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Lütfiye Görsen’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.