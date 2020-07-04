Kandıra Çerçilli Mahallesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Özdemir’in eşi Nefiye Özdemir (67) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Nefiye Özdemir’in cenazesi Çerçilli Mezarlığında toprağa verildi.