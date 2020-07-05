ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15

OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.