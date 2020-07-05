İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta ikamet eden 2 çocuk babası Taner Dulun (75) kalp hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Dulun’un cenazesi öğle namazına müteakip Köşem Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.