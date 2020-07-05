İzmit Karadenizliler Mahallesi Cevher Sokak’ta ikamet eden 4 çocuk babası emekli Halil Atalay (67) kalp krizinden dolayı vefat etti. Atalay’ın cenazesi öğle namazına müteakip Karadenizliler Camii’nden alınarak Karadenizliler Mezarlığı’nda toprağa verildi.