İzmit Kadıköy Mahallesi Güversin Sokak’ta ikamet eden 3 çocuk babası Seka Emeklisi Şaban Yalgın (93) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Yalgın’ın cenazesi öğle namazına müteakip Yeşil Cami’den alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.