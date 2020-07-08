İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No.5’te ikamet eden, TV 41 personeli Sevgi Yalçın ile birlikte 4 çocuk babası, Hacı Mustafa Yalçın (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Yalçın’ın cenazesi öğle namazında Topçular Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.