Hacı Mustafa Yalçın
İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No.5’te ikamet eden, TV 41 personeli Sevgi Yalçın ile birlikte 4 çocuk babası, Hacı Mustafa Yalçın (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Yalçın’ın cenazesi öğle namazında Topçular Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.