İzmit Tepeköy Mahallesi Sancak Caddesi’nde ikamet eden, emekli Resim Osmanoğlu’nun eşi, 2 çocuk annesi Firdes Osmanoğlu (84) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Osmanoğlu’nun cenazesi öğle namazında Bayındırlık Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.