İzmit Karadenizliler Mahallesi Plevne Caddesi’nde ikamet eden inşaat ustası, 8 çocuk babası Nurettin Ayyıldız (77) çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Aydıldız’ın cenazesi ikindi namazında Karadenizliler Camii’nden alınarak Karadenizliler Mezarlığı’nda toprağa verildi.