Kazım Sevinç
İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta ikamet eden Seka emeklisi, TV 41 Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Sevim ile birlikte 4 çocuk babası Kazım Sevim (93) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi, perşembe günü öğle namazında Yenidoğan Yeşil Camii’nden alınarak Bağçeşme Aile Mezarlığı’nda topağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.