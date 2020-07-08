İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta ikamet eden Seka emeklisi, TV 41 Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Sevim ile birlikte 4 çocuk babası Kazım Sevim (93) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi, perşembe günü öğle namazında Yenidoğan Yeşil Camii’nden alınarak Bağçeşme Aile Mezarlığı’nda topağa verilecek.