İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde ikamet eden PTT’den emekli eski başdağıtım memuruRemzi Ok’un eşi, 1 çocuk annesi Necmiye Ok(74)kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti. Ok’un cenazesiöğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii'nden alınarak Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.