İzmit Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’ta ikamet eden Seka emeklisi, Altıner Makinenin sahibi Hüseyin Altın ile birlikte 4 çocuk babası İsmail Altın(96)böbrek yetmezliğinden vefat etti. Altın’ın cenazesi öğle namazında Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.