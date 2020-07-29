İzmit Karabaş Mahallesi Karabaş Sokak adresinde ikamet eden kaynak ustası Ekrem Tura (76) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ekrem Tura’nın cenazesi Uzunbey Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.