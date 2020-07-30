Sami Kıvanç
İzmit 28 Haziran Mahallesi Alkan Sokak No.2’de ikamet eden Mermer ustası, 2 çocuk babası Sami Kıvanç(67) akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Bekirdere Fatih Cami'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmit 28 Haziran Mahallesi Alkan Sokak No.2’de ikamet eden Mermer ustası, 2 çocuk babası Sami Kıvanç(67) akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Bekirdere Fatih Cami'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.