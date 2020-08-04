Kandıra Terziler Mahallesinde ikamet eden çiftçi Muzaffer Tamir’in eşi Hatice Tamir(81) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Tamir’in cenazesi Terziler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terziler Köy Mezarlığında toprağa verildi.