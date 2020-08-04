İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Süleyman Uzun(80)felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Uzun’un cenazesi Çorum Kargı ilçesinde toprağa verildi.