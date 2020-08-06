İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Ezgi Sokak adresinde ikamet eden Uluslararası Transport şoförü İbrahim Vardarlı’nın eşi Elif Vardarlı (62) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Elif Vardarlı’nın cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.