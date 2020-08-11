İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesinde ikamet eden çiftçi Ayşe Oruç (64) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Oruç'un cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.