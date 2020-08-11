Kandıra Sucuali Mahallesinde ikamet eden çiftçi Cevat Şen (82) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cevat Şen'in cenazesi Sucuali Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sucuali mezarlığında toprağa verildi.