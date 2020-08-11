Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı ikamet eden SSK emeklisi Faruk Karaosmanoğlu (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Faruk Karaosmanoğlu'nun cenazesi Tevfik Hoca Vakıf Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.