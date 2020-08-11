İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden ikamet eden Karagül Ekmek Fırınının sahibi Hasan Karagül (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hasan Karagül'ün cenazesi Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.