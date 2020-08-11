Gölcük Saraylı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Kadir Dinçay (82) beyin felci nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Kadir Dinçay'ın cenazesi Saraylı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saraylı Mezarlığında toprağa verildi.