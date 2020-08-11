Karamürsel Kayacık Mahallesi Barbaros Caddesi ikamet eden SSK emeklisi Rasim Bekteş (84) kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Rasim Bektaş'ın cenazesi Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.