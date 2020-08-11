İzmit Erenler Cedit Konutlarında ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli İhsan Kumsal (76) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İhsan Kumsal'ın cenazesi Kabaoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.