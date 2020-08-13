İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Abdullah Taşçı’nın eşi Raziye Taşçı(88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Raziye Taşçı’nın cenazesi Gülbahçe Kadriye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Mezarlığında toprağa verildi.