İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden Mehmet Baş (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve emekli trafik polisi Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube eski Başkanı Mümin Olca'nın kayınpederi, 3 çocuk babası olan Mehmet Baş’ın cenazesi Şirintepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıta toprağa verildi.