İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak adresinde ikamet eden marangoz ve nakliyecilik yapan merhum Mustafa Dönerkaya’nın eşi Nezahat Dönmez (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nezahet Dönerkaya’nın cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardında Kullar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.