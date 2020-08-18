İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet edenSSK’dan emekli Ali Güler (73) koahnedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Güler’in cenazesi Elmalık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.