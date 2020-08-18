İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak adresinde ikamet eden SSK’dan emekli Canfer Birinci (67) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli 3 çocuk babası olan CanferBirinci’nin cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.