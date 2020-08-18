İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Osman Erenkaya’nın eşi Fatma Erenkaya (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Erenkaya’nın cenazesi YenidoğanCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanAsri Mezarlıkta toprağa verildi.