İzmit Tavşantepe Mahallesi Güvenlik Sokak adresinde ikamet eden Ayla Koca (54) kemik kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayla Koca’nın cenazesi Tavşantepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)