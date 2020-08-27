İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden Cem Tencere’den emekli Selim Yaşar Yaman (59) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Selim Yaşar Yaman’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.