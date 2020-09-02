İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden SEKA’da emekli memur Beyhan Sertel (67) nörolojik rahatsızlık nedeniyle vefat etti. 1 çocuk annesi olan Beyhan Sertel’in cenazesi Yahya Kaptan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.